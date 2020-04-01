В Минкомсвязи рассказали, как собираются следить за людьми на карантине

В Минкомсвязи рассказали, как собираются следить за людьми на карантине
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти собираются использовать данные мобильных операторов, чтобы следить за людьми на карантине. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, передаёт «Интерфакс».

По словам Шадаева, нарушителям сначала придет соответствующее СМС-сообщение. «Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», — предупредил он.

Шадавев сообщил, что ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации больных коронавирусом, либо даты постановки на карантин. Эти данные передаются операторам, которые отслеживают выполнение условий карантина, а потом уже передают сведения в полицию, если возникает такая необходимость.

«Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе номер телефона ими не является», — пояснили в Минкомсвязи.

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