В Минкомсвязи рассказали, как собираются следить за людьми на карантине

Власти собираются использовать данные мобильных операторов, чтобы следить за людьми на карантине. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, передаёт «Интерфакс».



По словам Шадаева, нарушителям сначала придет соответствующее СМС-сообщение. «Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам», — предупредил он.

Шадавев сообщил, что ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации больных коронавирусом, либо даты постановки на карантин. Эти данные передаются операторам, которые отслеживают выполнение условий карантина, а потом уже передают сведения в полицию, если возникает такая необходимость.

«Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе номер телефона ими не является», — пояснили в Минкомсвязи.