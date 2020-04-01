Путин подписал закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

Путин подписал закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает РИА «Новости».

В частности, правительство сможет координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. Также Кабмин получит право ограничивать торговлю медизделиями, вводить особый порядок регистрации и обращения препаратов и медицинских средств, предназначенных для использования в условиях военных действий, ЧС, для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Закон разрешает правительству устанавливать в 2020 году новые случаи для закупок у единственного поставщика. Документ позволяет изменять сроки исполнения контракта, если возникли не зависящие от сторон обстоятельства, связанные с распространением коронавируса.

Помимо этого, кабинету министров дается возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В законе также предусмотрена поддержка туроператоров: вводится новая статья о возможности изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой «закрытой» стране.

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