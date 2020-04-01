В России ввели крупные штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает РИА «Новости».

Документ вводит административную ответственность за нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок выданного предписания или требования о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

За такие правонарушения вводятся штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, если указанные нарушения причинили вред здоровью человека или повлекли его смерть, но не содержат признаков преступления, предусматривается административный штраф для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для ИП и юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.