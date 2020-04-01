Калининградский центр для бездомных перевели на особый режим из-за коронавируса

Калининградский центр для бездомных перевели на особый режим из-за коронавируса
Фото пресс-службы областного правительства
Продолжение: Калининградская полиция: за нарушение самоизоляции и карантина разная ответственность
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Калининградский Центр социальной адаптации переведен на особый режим работы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 1 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 6 марта на входе в центр сотрудникам и посетителям измеряют температуру, при выявлении признаков инфекционных заболеваний вызывается бригада скорой.

«Здесь особое внимание уделяется неукоснительному соблюдению дезинфекционного режима. Запрещен вход в учреждение лицам, не нуждающимся в социальных услугах и не являющимся сотрудниками учреждения», — отмечается в сообщении.

Социальные услуги в центре получают люди без определенного места жительства, они оповещены о введении режима самоизоляции. Центр закупил продукты, средства гигиены и товары первой необходимости, чтобы исключить для находящихся там бездомных необходимость покидать его. Тем, кто в последние дни лишился средств к существованию, ежедневно предоставляется питание.

«Наши получатели услуг — одна из уязвимых категорий граждан в период распространения коронавирусной инфекции. Как правило, у них ослаблен иммунитет и имеются хронические заболевания. Неполноценное питание, наличие вредных привычек, пренебрежение соблюдением правил гигиены также ухудшают состояние здоровья бездомных и ведущих асоциальный образ жизни людей, поэтому в эти дни к ним особенное внимание», — отметила директор учреждения Александра Банникова.

Граждане, не имеющие определенного места жительства и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут в любое время обратиться за помощью в Центр социальной адаптации.

Для получения социальных услуг прием ведется по адресам:

— Калининград, ул. 2-я Алтайская д. 1, телефон 8 (4012) 968-945 (круглосуточно);

— Советск, ул. Луначарского, д. 22-а, телефон 8 (40161) 33-612 (круглосуточно).

Дополнительный телефон для справок: 8 (4012) 557-096 (с 9 до 18 часов).

Напомним, ранее городские власти говорили, что усилили «разъяснительную работу» с «людьми, ведущими асоциальный образ жизни», они «максимально определены в Дом ночного пребывания в поселок имени Александра. Космодемьянского». «Он полностью укомплектован, и на сегодняшний день мы не видим праздно находящихся на территории города таких людей», — сказала глава социального комитета мэрии Анна Апполонова.

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