Калининградская полиция: за нарушение самоизоляции и карантина разная ответственность

По данным региональной полиции, карантин и самоизоляция — два разных режима, за которые предусмотрена разная ответственность. Соответствующие разъяснения опубликовала в среду, 1 апреля, пресс-служба регионального УМВД.

Карантин — это изоляционный режим, который врачи предписывают тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой (Китай, Италия, Испания, Иран, Франция и др.), а также тем, у кого есть пока ещё неподтверждённые симптомы коронавируса, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться на дому.

За нарушение условий карантина человек может понести уголовную ответственность в виде крупного штрафа, лишения возможности профессиональной деятельности на несколько лет и даже лишения свободы.

Остальным калининградцам предписан режим самоизоляции. В это время гражданам следует оставаться дома. Выходить на улицу можно только в ближайшие магазин или аптеку, за срочной медицинской помощью или для прогулки с собакой, но только в радиусе 100 метров от дома.

В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Согласно статье 19.4 КоАП, «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), ... влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей».

Статья 19.5 КоАП предусматривает наказание за «невыполнение в срок законного предписания». Если человеку будет выдано письменное предписание не нарушать режим самоизоляции, но он будет пойман на улице вновь, тогда ему будет грозить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если же нарушителем выступит должностное лицо, тогда уже штраф 1-2 тысячи рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юрлицам будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.