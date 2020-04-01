Борт с российским медоборудованием приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Россия отправила в США партию медоборудования, самолет в среду, 1 апреля, приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство РФ при ООН.

«Самолет приземлился», — сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН. Как заявил ранее посол России в США Анатолий Антонов на борту самолета необходимые для спасения жизней оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Он также выразил уверенность, что США при необходимости тоже окажет России содействие.