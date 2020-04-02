Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год из-за коронавируса

Росстат предлагает перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, пишет РИА «Новости». Сейчас перепись запланирована на октябрь 2020 года. Новые сроки, по мнению службы, должны быть определены правительством страны.



«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — цитирует издание главу ведомства Павла Малкова.

По его мнению, «смещение сроков не повлияет на качество и результат, наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России».

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных. У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», — заключил глава Росстата.