Число заразившихся коронавирусом в Литве выросло до 649 человек

В Литве за последние сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших выросло до 649, сообщается на сайте правительства республики. Умерло 8 человек, 7 человек вылечились.
В Литве за последние сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших выросло до 649, сообщается на сайте правительства республики. Умерло 8 человек, 7 человек вылечились.
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