Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по покупке продуктов во время пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал не запасаться едой впрок на фоне пандемии коронавируса. Такой совет опубликован в рекомендациях, как правильно выбрать продукты, на сайте ведомства в четверг, 2 апреля.



В Роспотребнадзоре напомнили, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью. Кроме того, лучше сначала выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а уже в последнюю очередь покупать скоропортящуюся еду. Также служба советует отдавать предпочтение упакованным продуктам и следить, чтобы готовая еда не хранилась рядом с сырыми продуктами в магазине. «Это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции у потребителя. Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе», — подчеркнули в ведомстве.

Ручку торговой тележки или корзинки в магазине необходимо протереть влажной салфеткой или держать её руками в перчатках.

Также при заказе продуктов на дом рекомендовано вымыть руки перед тем, как открывать пакет с едой. Скоропортящиеся продукты должны доставляться в сумке-холодильнике или термопакете. Вы можете отказаться от товаров, если они повреждены, на них есть признаки увядания, плесень или гниль, а также если вышел срок годности.

Не допускается доставка в одном пакете сырой и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной продукции. Оптимальным будет упаковка в разные пакеты каждой товарной группы, в том числе группы промышленных товаров.

Если услуга оказана некачественно или вам доставили испорченные продукты, Роспотребнадзор советует оставить обращение на своём сайте с указанием данных предприятия торговли и допущенных им нарушений.