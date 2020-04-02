Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по покупке продуктов во время пандемии

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по покупке продуктов во время пандемии
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Роспотребнадзор рекомендовал не запасаться едой впрок на фоне пандемии коронавируса. Такой совет опубликован в рекомендациях, как правильно выбрать продукты, на сайте ведомства в четверг, 2 апреля.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью. Кроме того, лучше сначала выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а уже в последнюю очередь покупать скоропортящуюся еду. Также служба советует отдавать предпочтение упакованным продуктам и следить, чтобы готовая еда не хранилась рядом с сырыми продуктами в магазине. «Это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции у потребителя. Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе», — подчеркнули в ведомстве.

Ручку торговой тележки или корзинки в магазине необходимо протереть влажной салфеткой или держать её руками в перчатках.

Также при заказе продуктов на дом рекомендовано вымыть руки перед тем, как открывать пакет с едой. Скоропортящиеся продукты должны доставляться в сумке-холодильнике или термопакете. Вы можете отказаться от товаров, если они повреждены, на них есть признаки увядания, плесень или гниль, а также если вышел срок годности.

Не допускается доставка в одном пакете сырой и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной продукции. Оптимальным будет упаковка в разные пакеты каждой товарной группы, в том числе группы промышленных товаров.

Если услуга оказана некачественно или вам доставили испорченные продукты, Роспотребнадзор советует оставить обращение на своём сайте с указанием данных предприятия торговли и допущенных им нарушений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter