В карантин Следственный комитет принимает обращения от калининградцев дистанционно

Управление Следственного комитета РФ по Калининградской области напоминает, что в условиях карантина из-за коронавируса калининградцы могут подать обращение в ведомство дистанционно.
«Вы можете не выходя из дома подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством Интернет-связи и оперативных телефонов», — говорится в заявлении.
В СУ СКР круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками:
— Интернет-приемная https://kld.sledcom.ru/references расположенная на официальном сайте ведомства;
— приемная в официальной группе ведомства во «ВКонтакте» https://vk.com/suskpko.
— телефон доверия: 8 (401) 2 305 765;
— телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123;
— телефон для приёма и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес: 8 (401) 2 305 799.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону: 8 (401) 2 305 709.
Кроме того, для подачи обращений можно использовать ящик для приема жалоб и обращений (выемка корреспонденции производится ежедневно), расположенный на входе в следственное управление.
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