В карантин Следственный комитет принимает обращения от калининградцев дистанционно

В карантин Следственный комитет принимает обращения от калининградцев дистанционно
Виталий Невар / Новый Калининград
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Управление Следственного комитета РФ по Калининградской области напоминает, что в условиях карантина из-за коронавируса калининградцы могут подать обращение в ведомство дистанционно. 

«Вы можете не выходя из дома подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством Интернет-связи и оперативных телефонов», — говорится в заявлении.

В СУ СКР круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками:

— Интернет-приемная https://kld.sledcom.ru/references расположенная на официальном сайте ведомства;

— приемная в официальной группе ведомства во «ВКонтакте» https://vk.com/suskpko.

— телефон доверия: 8 (401) 2 305 765;

— телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123;

— телефон для приёма и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес: 8 (401) 2 305 799.

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону: 8 (401) 2 305 709.

Кроме того, для подачи обращений можно использовать ящик для приема жалоб и обращений (выемка корреспонденции производится ежедневно), расположенный на входе в следственное управление.

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