Роспотребнадзор отчитался о коэффициенте прироста заболевших 1,2. Что будет к маю?

Глава Роспотребнадзора Анна Павлова накануне заявила, что в России удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Российская газета».

«По ее словам, в отличие от некоторых других стран, в России несколько дней наблюдается один и тот же коэффициент прироста заболевших — 1,2. Попова объяснила, что распространение инфекции удается сдерживать благодаря комплексу предпринимаемых мер и прежде всего — социальному дистанцированию и самоизоляции», — отмечает издание. И приводит также слова главы Роспотребнадзора о том, что в России пока нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Из публикации (и из слов Анны Поповой) следует, что коэффициент 1,2 рассматривается как небольшой. Нетрудно подсчитать, сколько инфицированных будет в России в ближайшее время.

Если отталкиваться от числа заболевших по состоянию на четверг, 2 апреля (3 тыс. 548 случаев) при ежедневном коэффициенте 1,2 (это означает рост в геометрической прогрессии на 1,2) уже 15 апреля в стране будет 31 тыс. 632 заболевших. В случае, если прирост заболеваемости не снизится, 30 апреля в России коронавирусную инфекцию обнаружат почти у полумиллиона человек — 487 тыс. 369.

Также можно подсчитать, сколько россиян с коронавирусной инфекцией могут умереть. Сейчас среднемировой уровень летальности — 5%. Если в стране будет 487 тысяч заболевших, это значит, что умрут более 24 тысяч человек.