УМВД: мошенники шлют калининградцам СМС о штрафах за нарушение самоизоляции

УМВД: мошенники шлют калининградцам СМС о штрафах за нарушение самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области появились мошенники, рассылающие СМС о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, телефонные мошенники рассылают калининградцам сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение самоизоляции. При этом злоумышленники сообщают реквизиты, куда «нарушителям» необходимо перевести деньги, в противном случае они угрожают им уголовным преследованием.

Полиция устанавливает авторов данных СМС-сообщений, их действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, таким как мошенничество и распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах.

«Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не поддаваться на уловки аферистов и ни в коем случае не переводить никому денежные средства», — отмечается в релизе.


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