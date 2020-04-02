За два дня общей самоизоляции в ГИБДД области поступило 16 тыс. электронных заявок

С 31 марта по 1 апреля 2020 года в региональную Госавтоинспекцию поступило более 16 тысяч электронных заявок на получение госуслуг. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 апреля, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

За прошедшие сутки через единый портал государственных и муниципальных услуг поступило 16395 заявок​ на предварительную запись: 8740 — на регистрацию транспортных средств, 7655 — на выдачу и замену водительских удостоверений.

С 30 марта 2020 года услуги по регистрации ТС, приему экзаменов и выдаче водительских прав осуществляются только по предварительной записи через портал Госуслуг.