За два дня общей самоизоляции в ГИБДД области поступило 16 тыс. электронных заявок

За два дня общей самоизоляции в ГИБДД области поступило 16 тыс. электронных заявок
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 31 марта по 1 апреля 2020 года в региональную Госавтоинспекцию поступило более 16 тысяч электронных заявок на получение госуслуг. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 апреля, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

За прошедшие сутки через единый портал государственных и муниципальных услуг поступило 16395 заявок​ на предварительную запись: 8740 — на регистрацию транспортных средств, 7655 — на выдачу и замену водительских удостоверений.

С 30 марта 2020 года услуги по регистрации ТС, приему экзаменов и выдаче водительских прав осуществляются только по предварительной записи через портал Госуслуг.

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