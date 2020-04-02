Правительство выделяет 2,6 млрд рублей для сохранения занятости в стране

Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, а также дополнительного образования и бытовых услуг. Об этом сообщает «Коммерсант».

«За счёт бюджетных средств компенсируем кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он добавил, что поручил разработать подзаконные акты, связанные с борьбой с коронавирусом, за один день и утвердить их до конца недели. «Все меры, которые обозначил президент, должны заработать немедленно», — подчеркнул Мишустин.

На заседании правительства премьер-министр также предложил выделить из резервного фонда 5 млрд рублей на субсидии кредитным организациям, чтобы обеспечить отсрочку платежей по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса. Полмиллиона хотят направить на оплату временного проживания россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа в связи с ограничениями, принятыми для борьбы с коронавирусом.