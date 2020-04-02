Глава Республики Коми подал в отставку. Там вспышка вируса в столичной больнице

Глава Республики Коми подал в отставку. Там вспышка вируса в столичной больнице
Эжва, город Сыктывкар. Фото Нового Калининграда
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Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Он занимал эту должность с 2016 года. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РИА «Новости».

С чем связана отставка Гапликова не сообщается. Напомним, что в больнице одного из сыктывкарских районов зафиксирована серьезная вспышка коронавируса. На 2 апреля в республике всего подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 55 случаев выявлено в очаге городской больнице Эжвинского района, которая работает в режиме строгого карантина.

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