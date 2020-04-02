В Балтийске хотят разворачивать на въезде в город решивших «скататься просто так»

В случае продления режима самоизоляции в регионе власти Балтийска намерены ограничить въезд в город. Как сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», тех, кто «решил скататься просто так», будут разворачивать.

«Анализируя прогноз погоды на выходные и дальше, в случае сохранения режима самоизоляции будем принимать ограничительные меры по попыткам въезда на территорию Балтийского городского округа для иных целей, не соответствующих обозначенным в постановлении губернатора», — написал на своей странице в соцсети Facebook глава администрации муниципалитета Сергей Мельников.

При этом он отметил, что местных жителей «отличает высокая социальная ответственность в части соблюдения мер противодействия распространению коронавируса». «Улицы и прогулочные зоны пусты», — добавил чиновник.

Отметим, что на въездах в Калининград с 1 апреля дежурят наряды полиции и Росгвардии. Силовики проверяют фамилию, имя и отчество, интересуются, куда и зачем следуют автомобилисты. «В случае если выясняется, что жители региона едут по своим личным делам, которые можно отложить на время карантина, то полицейские рекомендуют им воздержаться от поездки и соблюдать требования о самоизоляции», — пояснили ранее в областном УМВД.

С 31 марта в Калининградской области действует режим всеобщей самоизоляции. Ограничения введены до 5 апреля, однако губернатор Антон Алиханов заявил, что при необходимости их могут продлить.