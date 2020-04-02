Застрявшим за границей российским туристам ЕС обещает продлить визы

Туристы, в том числе граждане РФ, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать и депортировать их не будут. Об этом сообщает в четверг, 2 апреля, РИА «Новости» со ссылкой на посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.



«Временное ограничение въезда в ЕС, установленное 16 марта, действует 30 дней. Его продление будет зависеть от развития ситуации. Что касается туристов, в том числе из России, которые находятся в ЕС и не могут выехать до окончания срока действия краткосрочной визы, то страны-члены могут продлять срок действия визы на срок до 90 дней», — заявил посол.

Помимо этого, страны-члены Евросоюза будут выдавать долгосрочные национальные визы или разрешения на временное проживание путешественникам с краткосрочной визой и лицам, имеющим право на безвизовый въезд, если их вынужденное пребывание на территории ЕС превышает 90 дней, добавил дипломат.

Он пояснил, что для продления пребывания в шенгенской зоне нужно обратиться в миграционную службу страны пребывания.

«В данной ситуации за просрочку визы не будет никаких штрафных санкций, и сам факт просрочки — только в этом случае — не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой. Но, насколько я знаю, большинство россиян сейчас пытаются воспользоваться теми рейсами, которые организовывает государство совместно с Аэрофлотом. И те, кто хотел уехать до истечения срока визы, уже сделали это», — рассказал посол ЕС.