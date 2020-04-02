Калининград начали украшать к годовщине штурма Кёнигсберга, несмотря на карантин

Калининград начали украшать к 75-й годовщине штурма Кёнигсберга и Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает городская администрация.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию в областном центре, которая связана с распространением вирусной инфекции, город продолжает готовиться к праздничным датам и надеется, что совместными усилиями калининградцы смогут победить распространение вируса. Поэтому просим вас оставаться дома, а администрация Калининграда тем временем продолжает свою работу», — отметили в пресс-службе.

Всего в городе планируется разместить около 2000 декоративных элементов — флаговых композиций, вымпелов, поздравительных баннеров и др. «Праздничный облик уже приобретает самый центр города — площадь Победы. Там завершены работы по установке объемно-пространственной композиции „С Днем Победы!“, двух конструкций „Вечный огонь“, до 9 апреля будут установлены две флаговые композиции», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников управления культуры администрации Калининграда, город впервые так масштабно украшают к праздничным датам, посвященным штурму Кёнигсберга и Победе. В этом году из городского бюджета вы эти цели выделено около 10 миллионов рублей.