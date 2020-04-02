В Центр занятости в первый день «дистанционки» поступило 455 заявлений

За первый день работы в дистанционном режиме сотрудники регионального Центра занятости приняли 455 заявлений от граждан. По информации ведомства, из этого количества 141 человек обратился первично за постановкой на учет, а на перерегистрацию — 314 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как уточнили в правительстве, с 1 апреля максимальное пособие в размере 12 130 рублей будут получать более полутора тысяч жителей области.

При этом сведения о планируемых изменениях в структуре предприятий теперь принимаются только в онлайн-формате. Возможность представлять сведения в таком режиме реализована на портале «Работа в России», в разделе «Работодателям».

«Впервые реализован унифицированный инструмент сбора информации от всех работодателей страны. Мы в режиме онлайн видим, как меняются планы предприятий: сколько работников переведены на удаленную занятость, сколько человек работают в измененных условиях — по сокращенному графику, каков уровень задолженности по зарплате. Онлайн-форма отчетности будет действовать не только на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса, но и после завершения антикоронавирусной кампании», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Количество собираемых сведений с началом мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции увеличилось. В традиционный отчет добавились показатели по количеству сотрудников, переведенных на удаленную работу, сокращения количества рабочих часов в связи с мерами по нераспространению инфекционных заболеваний и другие параметры. Чтобы упростить взаимодействие и ускорить сбор данных, отчетность была переведена в онлайн-формат. Работодателям для работы в новой системе понадобится только доступ к сети Интернет и наличие электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для подтверждения данных.

Как отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, такая онлайн-отчетность обеспечит возможность видеть ситуацию на рынке труда в режиме реального времени и позволит оперативно принимать меры по поддержке занятости.