39-летний мужчина скончался от коронавируса в больнице Москвы

Продолжение: Главное о коронавирусе в четверг, 2 апреля
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39-летний мужчина скончался от коронавируса в больнице Москвы

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

На данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

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