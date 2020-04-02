39-летний мужчина скончался от коронавируса в больнице Москвы

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб.

Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

На данный момент в Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.