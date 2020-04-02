Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за миллион

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тысяч. Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического сайта Worldometer.

Новый коронавирус затронул 203 государства. Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США — свыше 235 тыс., более 5,6 тыс. заразившихся скончались.

Также одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран является Италия, где зафиксировано самое высокое количество смертей пациентов с коронавирусом — более 13,9 тыс. При этом количество выявленных зараженных в Италии составляет более 115 тыс.