РПЦ: верующие должны быть готовы к дистанционному пасхальному богослужению

В РПЦ допускают, что верующим, возможно, придется ограничиться просмотром трансляции пасхального богослужения 19 апреля из-за эпидемии коонавируса. Об этом заявил в четверг глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, пишет «Интерфакс».

«Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал он.

«Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет», — подчеркнул он.

В то же время митрополит отметил, что сама пасхальная служба не отменяется, равно как и освящение куличей, и что перед Страстной неделей патриарх объявит, будет ли возможность пускать верующих на службу. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

«Сказать „Христос воскресе!“ и „Воистину воскресе!“ никакие санитарные службы нам не запретят», — уверен иерарх.