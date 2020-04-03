Роскачество советует отказаться от наличных из-за коронавируса

Роскачество советует отказаться от наличных из-за коронавируса
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Роскачество рекомендует по возможности не использовать наличные при оплате покупок и услуг, поскольку вирус может передаваться через бумажные купюры. Об этом пишет ТАСС.

«В период пандемии особо остро встаёт вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени — от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — отмечается в сообщении.

Специалисты советуют переходить на оплату картой или бесконтактные платежи через смартфон, смарт-часы и другие устройства. При этом в Роскачестве рекомендуют в период распространения коронавируса протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством. Однако оно не должно быть агрессивным — это может повредить карту либо графическую информацию на ней.

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