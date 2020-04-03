Количество умерших от коронавируса в Польше достигло 57 человек

По состоянию на вечер 2 апреля в Польше скончалось от коронавируса 57 человек. В соседней республике зафиксировано 2946 случаев заражения. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.



С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта по 13 апреля.

В республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. Во вторник, 31 марта, власти ужесточили карантинные меры. Жителей Польши обязали соблюдать дистанцию в два метра от любого другого человека (исключение сделано для тех, кто ухаживает за детьми или людьми с ограниченными возможностями). В магазинах разрешается обслуживать одновременно не больше трёх человек на одной кассе.