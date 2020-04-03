СМИ: треть точек общепита закроются навсегда, если карантин продлится дольше месяца

Около трети рестораторов и операторов общепита в России закроют свой бизнес, если введенный властями карантин продлится в стране дольше месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета. Такие данные приводятся в совместном исследовании Delivery Club и Data Insight, сообщает Коммерсант.



Как минимум 13% предпринимателей рассчитывают, что смогут выдержать два месяца, 6% — три месяца, и только 2% смогут открыться и через полгода. Еще 25% опрошенных предпринимателей уверены, что не закроют заведения.

В феврале возможностью доставки блюд воспользовались 42% российских рестораторов. К концу марта дополнительно 18% заведений организовали курьерскую доставку, еще 9% воспользуются этой опцией в ближайшее время. По прогнозам экспертов, вскоре 70% всех заведений общественного питания в стране будут предлагать доставку еды.