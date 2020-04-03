Заливатский: въезд в Янтарный в выходные — по прописке

В предстоящие выходные доступ в Янтарный будет существенно ограничен. Об этом сообщает глава администрации округа Алексе Заливатский в своем фейсбуке.



«Выходные прогнозируются солнечные. Судя по прошлому опыту, необходимы будут дополнительные меры защиты. Всех малосознательных любителей попутешествовать к морю предупреждаю... Не надо. Въезд в Янтарный на этих выходных будет контролироваться постами ГИБДД. Пропускаем только по прописке либо при подтверждении права собственности на жилье. Променад закрыт. Извините», — написал Заливатский.