Минпромторг: россияне вправе посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома

Минпромторг считает, что россияне, находящиеся в режиме самоизоляции, имеют право посещать удаленные от дома супермаркеты, а также рынки и ярмарки. В ведомстве просят регионы донести эту информацию до граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо главы министерства Дениса Мантурова руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в письме. Это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.

Министерство также поручило регионам обеспечить работу всех пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, строительных, ремонтных, сервисных организаций, задействованных в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и объектов торговой инфраструктуры, производителей фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктуры для ремонта и техобслуживания автотранспорта.

Кроме того, Мантуров поручил обеспечить полноценный режим работы учреждений, осматривающих работников и выдающих им медицинские книжки.