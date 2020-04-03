Собянин о выплатах денег каждому россиянину из-за пандемии: бюджеты треснут

Собянин о выплатах денег каждому россиянину из-за пандемии: бюджеты треснут
Виталий Невар / Новый Калининград
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Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов. Об этом сообщает в пятницу РИА"Новости«.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — заявил Собянин в интервью «Первому каналу», отмечает агентство.

«Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам», — считает он.

Он отметил, что «речь идет пока о месяце». «Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда», — заявил мэр Москвы. Вместе с тем он добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке.

«Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничный бизнес. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь», — сказал Собянин.

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