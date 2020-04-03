Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирусом

Калининградские лаборатории выявили десятки случаев заражения коронавирсом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске. Об этом в пятницу, 3 апреля, в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
«Условно подтверждённых (нашими лабораториями) уже 40 человек. Ждём подтверждения референс-центра в Москве или Новосибирске», — сообщил глава региона в комментариях.
В Калининградской области, по официальным данным, 1404 человека находятся под наблюдением, у 19 человек подтвердили заболевание, 5 из них выздоровело.
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