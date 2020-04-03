Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирусом

Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирусом
Скриншот из Instagram Антона Алиханова
Продолжение: Рольбинов: жалобы жителей на отсутствие междугородних автобусов не подтверждаются
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Калининградские лаборатории выявили десятки случаев заражения коронавирсом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске. Об этом в пятницу, 3 апреля, в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов. 

«Условно подтверждённых (нашими лабораториями) уже 40 человек. Ждём подтверждения референс-центра в Москве или Новосибирске», — сообщил глава региона в комментариях.

В Калининградской области, по официальным данным, 1404 человека находятся под наблюдением, у 19 человек подтвердили заболевание, 5 из них выздоровело. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter