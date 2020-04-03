Рольбинов: жалобы жителей на отсутствие междугородних автобусов не подтверждаются

Рольбинов: жалобы жителей на отсутствие междугородних автобусов не подтверждаются
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за нерабочих дней количество междугородних автобусов в регионе уменьшили на 20%, однако жалобы жителей на отсутствие общественного транспорта не подтверждаются. Об этом заявил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на брифинге в пятницу, 3 апреля.

«Мы проверяем все жалобы, очень внимательно к этому относимся. Они не подтверждаются», — сказал чиновник.

Он отметил, что с новым расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградского автовокзала. Информацию об изменении графика также предоставляют по телефонам 64-36-35 и 63-10-00.

В рамках борьбы с коронавирусом в России объявлены нерабочими все дни до 30 апреля. В Калининградской области действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

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