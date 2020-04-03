Губернатор: школьники с понедельника учатся на дистанционке

С понедельника, 6 апреля, школьники Калининградской области переходят на дистанционное обучение. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил читателям своего Instagram.

«Школы с понедельника на дистанционном обучении. Сады работают только частично (дежурные группы). Обращаться по поводу дежурных групп нужно в муниципалитет в отделы по образованию (телефоны есть на сайтах местных администраций)», — написал губернатор в комментариях к одному из постов.

Отметим, что согласно опубликованному позднее постановлению областного правительства, областному минобру поручено организовать работу с использованием дистанционных методов и (или) электронного обучения в школах до 30 апреля включительно.

Кроме того, в период с 30 марта по 30 апреля учеников школ для детей с ограниченными возможностями и тех школьников, которые имеют право на бесплатное питание, должны обеспечить продуктовыми наборами.



