ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после второго обращения к россиянам

Рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли после обращения к россиянам в четверг, 2 апреля, по ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ВЦИОМ.



«2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос, в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%», — отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, за прошлую неделю показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов, отрицательно — 28,4%.

Во время второго обращения 2 апреля Владимир Путин продлил «нерабочий режим» в России до 30 апреля, а также возложил ответственность за принятие ограничительных мер на глав регионов.

В инициативном всероссийском опросе ежедневно участвуют 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как напоминает издание, после первого обращения Путина в марте социологи также отметили рост рейтингов.