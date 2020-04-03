Рольбинов: у нас нет сигналов о том, что ситуация с поставками стройматериалов аховая

Рольбинов: у нас нет сигналов о том, что ситуация с поставками стройматериалов аховая
Александр Рольбинов. Новый Калининград
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В областное правительство не поступало информации о том, что ситуация с поставками стройматериалов в регион стала критической. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов на брифинге в пятницу, 3 апреля.

«В большей мере это касается материалов на наших строительных объектах. Это связано с тем, что многие предприятия в Европе закрылись, то есть они не отгружают и не продают сейчас некоторые товары», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что в некоторых странах производства начинают возобновлять работу. «Я знаю, что, например, в Италии некоторые предприятия, в частности — мебельные, опять запустили производство. Поэтому я думаю, что такая ситуация будет как-то меняться в лучшую сторону», — добавил Рольбинов.

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