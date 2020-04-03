Алиханов: если ситуация не улучшится, режим самоизоляции будет снова продлен

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области может быть продлен и после 12 апреля, заявил губернатор Антон Алиханов. Слова губернатора передает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Мы видим, какая непростая эпидемиологическая ситуация в регионе и стране, и благодарны всем калининградцам, которые честно соблюдают режим самоизоляции. Первая неделя показала, что это сложная задача, но каждый из нас старается соблюдать все меры предосторожности. До 12 апреля в регионе продолжается «режим самоизоляции». Однако, если ситуация не улучшится, режим будет продлен», – сказал глава региона.

Ранее стало известно, что действующий сейчас режим самоизоляции в Калининградской области продлен на неделю, до 12 апреля включительно.