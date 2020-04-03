Режим самоизоляции в Калининградской области продлили еще на неделю

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили еще на неделю
Виталий Невар / Новый Калининград
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Режим самоизоляции в Калининградской области решено продлить еще на неделю, до 12 апреля включительно. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

«В Калининградской области до 12 апреля продлен режим самоизоляции, который действовал на этой неделе. Ограничительные меры в постановлении будут аналогичными тем, что действовали ранее. Исключение составляет запрет на работу людям старше 60-ти лет, которые относятся к группе риска», — рассказали агентству.

Накануне президент страны Владимир Путин заявил, что все дни до 30 апреля в России также будут нерабочими. При этом он решил наделить глав субъектов Федерации дополнительными полномочиями в том, насколько жестким будет карантин (режим самоизоляции) на подведомственных им территориях.



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