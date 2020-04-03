Активисты требуют переделать проекты дорожных ремонтов так, чтобы не вырубать деревья

Калининградские активисты требуют от властей областного центра пересмотреть проекты запланированных ремонтов дорог и тротуаров с тем, чтобы приоритетным стало сохранение деревьев. Соответствующая петиция, подготовленная участниками общественного движения «Аллеи Калининградской области» опубликована на портале Change.org.



Как отмечают авторы петиции, в Калининграде сложилась и продолжает усугубляться критическая ситуация в сфере городского озеленения. «Площадь зеленых насаждений общего пользования в Калининграде, по примерным оценкам, составляет менее 7 кв. м на человека, что более чем в 2 раза ниже установленного норматива 16 кв. м [...] и в 7 раз ниже показателя, рекомендованного ВОЗ (50 кв. м)», — говорится в обращении. В нем указано, что городские нормативные документы не ориентированы на формирование «водно-зелёного каркаса, как ключевого элемента городской зеленой инфраструктуры», а «Генплан ориентирован на достижение показателя озеленения в 12 кв.м на человека к 2035 году, что также ниже установленного норматива». В городе с 2008 года не проводится инвентаризация зеленых насаждений, а их состояние не мониторится, за ними должным образом не ухаживают.

«Отдельным фактором уничтожения зеленых насаждений стало в последнее время строительство и реконструкция дорог и ремонт тротуаров в городе», — отмечается в документе. В качестве примера приводится ситуация на ул. Ялтинской «где якобы ради обустройства тротуара будут уничтожены взрослые здоровые деревья ценной породы (ясени)». «На самом деле, речь идет о нежелании Администрации и подрядчика признать ущербность принятого проекта реконструкции и негативных последствий для окружающей среды и здоровья граждан и внести в него коррективы», — утверждают активисты. «Вырубка деревьев на ул. Ялтинской создает опасный прецедент, когда деревья, а вместе с ними и здоровье и благополучие жителей города становится жертвой недостатка понимания роли и значения зеленых насаждений в жизни города, отсутствия профессионализма и системного подхода к городскому озеленению в Калининграде», — говорится также в петиции.

Ее авторы требуют применить существующие технологические и инженерные решения для сохранения ясеней на ул. Ялтинской. В числе предлагаемых мер — подсыпка земли и песка на выступающие корни, приподнятие полотна тротуара над корнями, естественный изгиб тротуарной дорожки, огибающей границы приствольного круга дерева. По мнению активистов, если сегодня эт поблему не решить, она будет возникать снова.

В числе их требований: «Скорректировать все уже существующие проекты реконструкции и ремонта улиц (тротуаров) в Калининграде и разрабатывать новые с учетом приоритета охраны зеленых насаждений, как фактора здоровья и благополучия граждан. Разработку проектов проводить с обязательным обсуждением с участием горожан и экспертов (экологов, урбанистов, городских планировщиков и др.), оценкой возможного экологического и санитарно-эпидемиологического ущерба».