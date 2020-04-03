В Риме впервые отмечено снижение числа заразившихся коронавирусом

Число заражений коронавирусом в Риме и пригородах впервые с начала пандемии снизилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.



По данным издания, власти столичной области Лацио, впервые с начала распространения инфекции в столице зарегистрировано на 10 случаев заражения меньше, чем накануне. За последние 24 часа в столице Италии было выявлено 45 новых случаев заражения по сравнению с 55 зафиксированных накануне. В Риме и ближайших пригородах зарегистрированы 114 новых заражений по сравнению с 124 за предыдущий день. При этом растет число вылечившихся.

«Снижение темпов распространения заражения есть во всей столичной области Лацио, где прирост заразившихся впервые ниже 5%», — приводит газета слова советника по здравоохранению области Лацио Алессио Д’Амато. В целом общее число инфицированных в столичной области не превышает 3 тыс. человек. К настоящему времени сообщалось о 185 умерших.

О сохранении тенденции стабильного числа новых заражений сообщил в пятницу также губернатор наиболее пострадавшей области Ломбардии Аттилио Фонтана. По его словам, в ближайшие дни ожидается снижение числа новых заражений при растущем числе излечившихся от инфекции.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. скончались, более 18 тыс. излечились.