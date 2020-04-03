Минобр: у 17% школьников в регионе нет интернета и средств для домашнего обучения

Минобр: у 17% школьников в регионе нет интернета и средств для домашнего обучения
Новый Калининград
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У 17% школьников в Калининградской области нет стабильного интернета и необходимых средств обучения для освоения предметов в условиях домашней самоизоляции. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва в интервью телеканалу «Каскад».

«Есть такие ребята — порядка 17 процентов от общего количества обучающихся, которые не имеют у себя средств обучения и стабильного интернета», — сказала Трусенёва.

По её словам, такие ученики будут получать задания одним из трёх способов. «Задания будут передаваться либо по телефону родителям, либо они будут выдаваться силами учителей в образовательной организации в отведённых местах в соответствии с санитарными нормами и требованиями, либо доставляться школьными автобусами по тем адресам, где обучаются ребята. Эта история в каждой образовательной организации своя, в зависимости от населённых пунктов», — пояснила министр.

Она также отметила, что следующая неделя станет «неделей настроек» и возможны сбои в работе сайтов, которые будут использоваться для домашнего обучения. «Конечно, я не исключаю того, что в понедельник, когда вся страна начнёт обучение в дистанционном режиме, потребуются ещё какие-то наладки», — добавила Светлана Трусенёва.

В рамках борьбы с коронавирусом в России объявлены нерабочими все дни до 30 апреля. В Калининградской области действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

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