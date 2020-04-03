В школах Калининградской области переносится последний звонок

Из-за мер, принятых в связи с распространением коронавируса, последний звонок в школах Калининградской области переносится на более поздний срок. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва в интервью телеканалу «Каскад».



«Сегодня абсолютно очевидно, что 23 мая последний звонок не прозвенит в школах Калининградской области. Этот срок будет перенесён. Об этом мы проинформируем по состоянию уже на 30 апреля, когда будет принято новое решение по продолжению обучения», — сказала министр.

По её словам, единые государственные экзамены в 2020 году будут проходить с 8 июня по 11 июля. Сроки поступления в вузы сдвинуты на август.