В школах Калининградской области переносится последний звонок

В школах Калининградской области переносится последний звонок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за мер, принятых в связи с распространением коронавируса, последний звонок в школах Калининградской области переносится на более поздний срок. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва в интервью телеканалу «Каскад».

«Сегодня абсолютно очевидно, что 23 мая последний звонок не прозвенит в школах Калининградской области. Этот срок будет перенесён. Об этом мы проинформируем по состоянию уже на 30 апреля, когда будет принято новое решение по продолжению обучения», — сказала министр.

По её словам, единые государственные экзамены в 2020 году будут проходить с 8 июня по 11 июля. Сроки поступления в вузы сдвинуты на август.

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