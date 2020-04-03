Президент подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Как сообщает «Газета.Ru», документ опубликован на портале правовой информации.



Новый закон дает возможность россиянам, чьи доходы снизились более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, оформить кредитные каникулы.

Во льготный период заемщик освобождается от уплаты и процентов, и основной суммы долга.

«Кредитные организации в это время не имеют права начислять неустойку или требовать досрочного исполнения обязательств. При этом гражданин может оплатить кредит досрочно», — пишет издание.

Заемщики могу обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года. Для подтверждения снижения доходов заемщики должны предоставить справку о доходах, выписку из реестра или иной документ.