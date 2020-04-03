Президент подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Как сообщает «Газета.Ru», документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон дает возможность россиянам, чьи доходы снизились более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, оформить кредитные каникулы.

Во льготный период заемщик освобождается от уплаты и процентов, и основной суммы долга.

«Кредитные организации в это время не имеют права начислять неустойку или требовать досрочного исполнения обязательств. При этом гражданин может оплатить кредит досрочно», — пишет издание.

Заемщики могу обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2020 года. Для подтверждения снижения доходов заемщики должны предоставить справку о доходах, выписку из реестра или иной документ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter