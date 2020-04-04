Минкомсвязь просит снизить качество видеоконтента в интернете

Минкомсвязь просит снизить качество видеоконтента в интернете
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российские власти хотят ограничить качество видео в интернете. С просьбой принять меры для «оптимизации размещаемого в сети контента» к интернет-компаниям обратился глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Как передаёт РБК, он предложил деактивировать на сайтах и в приложениях функцию автоматического воспроизведения и ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента.

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD), говорится в письме министерства интернет-компаниям. Получение письма подтвердил представитель Rambler Group, представитель «МегаФона» и гендиректор сайта знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий.

В министерстве предлагают принять эти меры на время нерабочих дней, чтобы не допустить снижения качества оказываемых услуг. По словам Шадаева, из-за увеличения количества граждан на самоизоляции растёт и интернет-трафик.

«Нагрузка на сеть связи по причине массового перехода абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению», — указал министр.

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