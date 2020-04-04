У шестимесячного ребёнка в Челябинской области диагностировали коронавирус

У шестимесячного ребёнка в Кизильском районе Челябинской области диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



По данным губернатора региона Алексея Текслера, на утро субботы в регионе 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще три случая условно подтвержденных.

«В Кизильском районе пять подтвержденных случаев коронавируса. В том числе у 56-летнего местного жителя, который вернулся из поездки в ОАЭ, а также у контактировавших с ним. Среди заболевших — 6-месячный ребенок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что клинических проявлений заболевания у ребенка нет.