Власти выделили 321 млн рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом

Правительство РФ выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321 млн рублей на субсидии лицам, участвующим в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина в субботу, 4 апреля.



Деньги выделяются на выплаты «стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации».