Власти выделили 321 млн рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом

Власти выделили 321 млн рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области коронавирусом заразились три медработника
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Правительство РФ выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321 млн рублей на субсидии лицам, участвующим в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина в субботу, 4 апреля.

Деньги выделяются на выплаты «стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации».

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