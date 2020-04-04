Главный нарколог Минздрава призвал ограничить продажу алкоголя в нерабочие дни

Главный нарколог Минздрава призвал ограничить продажу алкоголя в нерабочие дни
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, передаёт «Интерфакс».

«Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России», — заявил Брюн.

Нарколог считает позитивным запрет на продажу алкоголя в части Якутии и Забайкальском крае. «Мы знаем, что якуты, как и другие коренные народы Сибири имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь. Поэтому для них на фоне эпидемии коронавируса это еще более губительно. Петр I своим указом запретил торговать алкоголем в этих местах, и этот указ, кстати, никто не отменял, так что торжествует справедливость», — сказал он.

Он подчеркнул, что алкоголь «по определению ухудшает течение инфекционных заболеваний». «Люди не очень воспринимают и понимают это. Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», — отметил главный нарколог.

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