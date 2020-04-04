Врач-сомнолог рекомендовал отказаться от будильника в период самоизоляции

Врач-сомнолог рекомендовал отказаться от будильника в период самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Чтобы определить свою норму сна и улучшить качество отдыха, на период самоизоляции необходимо отказаться от будильника. Об этом заявил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин, пишет ТАСС.

«Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», — отметил Калинкин. По его словам, использование будильника, особенно звукового, приводит к хроническому недосыпанию, «что влияет не только на самочувствие и качество жизни, но даже на активность генома».

Калинкин отметил, что продолжительность сна находится в зависимости с устойчивостью к вирусным инфекциям. Правда, неизвестно, относится ли это к новому коронавирусу.

«У большого количества людей, особенно молодых и активно работающих, имеется хроническая депривация сна, то есть недосыпание в течение многих месяцев, иногда лет, — сказал сомнолог. — В такой период „расслабленного бодрствования“ у некоторых может увеличиться продолжительность сна, потому что она стремится к норме. Самое время узнать ее».

Чтобы определить свою норму, надо в течение недели мониторить продолжительность сна, после которой вы себя чувствуете отдохнувшим. В основном, взрослому человеку достаточно 7-9 часов, но допустимо и 6, и 10.

Если хочется компенсировать недосып днём, то лучше не спать дольше получаса, иначе потом может возникнуть бессонница. Сомнолог также советует днём проводить максимальное количество времени в освещённом солнцем месте.

«Понятно, что сейчас большинство из нас находится в квартирах. В этом случае должны быть максимально распахнуты шторы», — пояснил Калинкин. Если доступа к солнечному свету нет, то рекомендуется использовать специальные лампы.

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