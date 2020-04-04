Областной минздрав: человек без признаков заболевания не опасен для окружающих

Люди без видимых симптомов коронавирусной инфекции не представляют серьезной опасности для окружающих. Об этом журналистам в среду, 4 апреля, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Человек без признаков заболевания он не опасен реально для окружающих. На этом и основаны сегодня те ограничительные мероприятия, карантины и прочее. Потому что те лица, которые сейчас под наблюдением, среди них тоже выявляют случаи, мы их госпитализируем и лечим, потому что когда человек начинает болеть, на вторые-третьи сутки он становится максимально „выделительным“ тогда он становится небезопасным для окружающих. В этот момент этого человека надо изолировать и начать лечить», — сказал министр.

Он также отметил, что именно по этой причине в регионе считают, что проблем с тест-системами нет — их используют только для «контингентов». Во-первых, проверяют всех людей с пневмонией.

«Это не люди, которые кашляют и с температурой сидят дома или с признаками ОРВИ госпитализированы в стационары. Их не нужно сегодня обследовать. Обследуются в больнице люди, у которых поставлен диагноз „пневмония“. И мы уже имеем два случая, когда мы выявили на самом раннем сроке, что у этих пациентов есть в том числе коронавирусная инфекция и перевели их в инфекционную больницу и сейчас занимаемся их лечением там. Это люди, которые были контактны с больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией. <...> Это медработники, которые работают с группами риска и с подтвержденными, там тоже по определенному алгоритму, при том медработников мы решили тестировать буквально на этой неделе и вот сейчас будем это организовывать. И третья группа — это лица, которые в течение 14 дней выезжали за пределы РФ, они по возвращению на 10 плюс-минус день подлежат обязательному обследованию», — пояснил Кравченко.

Поток приезжающих из-за границы продолжается, но пошел на снижение дней 10 назад. «На сегодня 1390 что ли человек у нас осталось под домашним наблюдением, а было там под 1700. Это говорит о том, что перечень тех лиц, которые подлежат обязательной изоляции в связи с тем, что они выезжали за пределы РФ, уменьшается», — сказал министр.