В Калининградской области стало больше дежурных групп в детских садах

В Калининградской области работают дежурные группы в 24 детских садах. Туда детей могут отправить родители, вынужденные работать во время карантина, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Калининграде дежурные группы открыты в детских садах №№ 1, 57, 101 и 132.
«Родители (законные представители) должны предоставить справки с места работы для зачисления ребенка в такие группы, либо иное подтверждение от работодателя», — уточнили в пресс-службе.Ранее губернатор Антон Алиханов говорил, что в регионе работают 11 дежурных групп.
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