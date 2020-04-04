Министр здравоохранения области объяснил смысл самоизоляции

Министр здравоохранения области объяснил смысл самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главная цель ограничительных мер, введенных в настоящее время в регионе — максимально снизить нагрузку на здравоохранение, а значит и смертность от новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в субботу сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Ограничительные мероприятия позволяют нам сталкиваться с этими случаями не пиком, когда все друг с другом поделятся и мы будем иметь массу тяжелых форм, а более-менее равномерно. Это самое главное. Многие говоря — чего все боятся, смертность как у гриппа. Но на самом деле смертность от коронавирусной инфекции к сожалению не как у гриппа, а выше. Смертность от всех видов гриппа в группе людей без прививок суммарно — 1,5%. У коронавирусной инфекции смертность стремится к 5%, это больше, чем в три раза. Прививок нет, вакцины нет и мы все не привиты в этой ситуации», — пояснил Кравченко.

Тактика «просто игнорировать» коронавирус также не сработает, говорит министр, так как каждый пятый пациент с коронавирусом будет нуждаться в стационарном лечении и такого система здравоохранения просто не вынесет.

«Если те мероприятия, которые мы сейчас проводим на уровне страны ограничительные позволят нам сделать так, чтобы у нас не было одномоментного поступления больных, то и смертность будет меньше. В чем проблема той же Италии — они просто все эти мероприятия осуждали на уровне народа и получили большой пик заболевших одновременно. А этого не выдержит ни одна система здравоохранения. Соответственно если мы лечим это постоянно, планомерно, мы получаем там по два больных тяжелых в день, то мы их можем лечить и ресурсов системы более, чем достаточно. Если мы будем получать 20 таких больных, то конечно это будет значительно сложнее. Вот в этом проблема, именно поэтому все ограничительные мероприятия очень важны, чтобы не допустить массового поступления тяжелых пациентов за короткий период времени», — пояснил министр. 


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