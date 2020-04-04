Власти выделяют Росмолодёжи 242 млн руб. на антикоронавирусную волонтёрскую деятельность

Правительство РФ выделяет Росмолодёжи из резервного фонда 242,3 млн рублей на волонтерское движение в рамках борьбы с коронавирусом. Распоряжение о выделении средств за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина в субботу, 4 апреля. Деньги в качестве субсидии должны быть предоставлены Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» «на проведение мероприятий по организации помощи гражданам Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
Результатами работы должны стать штабы в 85 субъектах РФ, 15 тысяч волонтёров, а также оказание помощи 200 тыс. граждан России старше 60 лет. Контролировать расходование средств должна Росмолодёжь.
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