Менее 20% случаев коронавируса в России привезены из-за границы

Большинство заболевших коронавирусом в России, по данным на 3 апреля, заразились внутри страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт РИА «Новости».
«Из всего количества заболевших, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, 808 случаев — это привезенные случаи, 2854 случая — это заболевшие по контакту от тех, кто приехал, и 487 — это цифра, которую мы сейчас разбираем, имеем в виду ее отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь, как контактным», — рассказала Голикова на брифинге.По последним данным, в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
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